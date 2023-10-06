جوائز للمراكز الثلاثة الأولى.. "البرني" يتربع على قمة مزاد تمور العلا

2.3 مليون نخلة تُنتج 90 ألف طن سنويًّا.. إنها مزارع النخيل في العلا، التي تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار. ويمد النخيل مهرجان التمور بالعلا بأفضل الأنواع على مستوى السعودية والعالم، وتحديدًا "البرني"، الذي يبلغ 80% من إنتاج تمور العلا. وإلى جانب "البرني" تجد "المبروم" المعروف بحبته الطويلة الداكنة من دون قشرة، وهو أحد إنتاجات نخلة "البرني"، وذلك على مدار ما يقارب 49 يومًا، وتحديدًا من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، يعرض البائعون خلالها منتجاتهم من التمور في مزاد العلا.