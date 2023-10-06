جوائز للمراكز الثلاثة الأولى.. "البرني" يتربع على قمة مزاد تمور العلا

2.3 مليون نخلة تُنتج 90 ألف طن سنويًّا.. إنها مزارع النخيل في العلا، التي تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار. ويمد النخيل مهرجان التمور بالعلا بأفضل الأنواع على مستوى السعودية والعالم، وتحديدًا "البرني"، الذي يبلغ 80% من إنتاج تمور العلا. وإلى جانب "البرني" تجد "المبروم" المعروف بحبته الطويلة الداكنة من دون قشرة، وهو أحد إنتاجات نخلة "البرني"، وذلك على مدار ما يقارب 49 يومًا، وتحديدًا من 8 سبتمبر إلى 28 أكتوبر، يعرض البائعون خلالها منتجاتهم من التمور في مزاد العلا.
وفي التفاصيل، يقدم المهرجان فرصة للمشاركة الدولية لمزارعي العلا بالمؤتمر والمعرض الدولي للتمور الرابع في الرياض نهاية العام الجاري، كما يعد المزاد والمهرجان فرصـة للمستثمرين في قطاع التمور؛ للتعرف على مـا تمتلكه المنطقة من تنوع في التمور.
ومن جانبها، توفر الهيئة الملكية لمحافظة العلا تسهيلات للمزارعين المشاركين في المهرجان؛ إذ يمكن للمشاركين في المزاد استلام الصناديق من الجمعية التعاونية، وإرسال منتجاتهم لعرضها بالمزاد.
وتوفر الهيئة منصة بث مباشر في الجمعية؛ لنقل كامل فعاليات المزاد لتسهيل مشاركة المزارعين الجديدة.
ويقدم مهرجان التمور بالعلا تجربــة اقتصادية واجتماعية، تســهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة علــى النشاط الزراعي.
ويعد ذلك فرصة للمستثمرين فــي مجال التمور، وفي المجال الزراعي بشكل عام؛ لما تحمله العلا مــن تنوع في التمور فائقة الجودة.
ويقام على هامش مهرجان العلا "جائزة مزاد العلا للتمور 2023" للمزارعين المشاركين في مزاد مهرجان العلا للتمور. وسيحصل صاحب المركز الأول على 75 ألف ريال، والثاني على 50 ألف ريال، والثالث على 30 ألف ريال.
ويتم اختيار الفائزين من قِبل الهيئة وشركائها (وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الوطني للنخيل والتمور وصندوق التنمية الزراعية)، وذلك ضمن معايير محددة، هي كمية وقيمة المبيعات.
يُذكر أن مزاد العلا شهد في الأسبوعَين الأولَين بيع 261 طنًّا من التمور.