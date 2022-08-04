الفرق الرقابية بهيئة النقل تنفذ 181.656 عملية فحص خلال يوليو 2022

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري ما بين تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها، وتحميل البضائع بطريقة غير آمنة في الشاحنات، إضافة إلى تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل.