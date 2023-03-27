حدث فلكي نادر ومميز.. 5 كواكب تصطف غداً في سماء الأرض "تسطع وتشرق"

تشهد الأرض غداً ٢٨ مارس، حدثاً فلكياً نادراً ومثيراً؛ حيث ستصطف خمسة كواكب من النظام الشمسي في جزءٍ صغيرٍ من السماء وستكون مرئية من الأرض.
ومن المتوقع أن يصطف المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ والزهرة معاً بزاوية 50 درجة في السماء بعد وقتٍ قصيرٍ من غروب الشمس.
وسيكون اثنان من الكواكب الأكثر إشراقاً، عطارد والمشتري، ملاحظَيْن بالقرب من الأفق، بينما من المتوقع أن يسطع كوكب الزهرة أعلى في السماء.
وتشكل هذه الظاهرة الفلكية حدثاً فلكياً نادراً؛ حيث لم يحدث هذا الاصطفاف الكوكبي منذ عام 2016، ولن يحدث مرة أخرى إلا في عام 2026.
ووفقاً لموقع "Sky & Telescope" سيجتمع المريخ والزهرة وأورانوس وعطارد معاً في ٢٤ أبريل المقبل.