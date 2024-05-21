وزير الصناعة يزور جناح "المراعي" ويثمن جهودها في صناعة الأغذية

تشارك المراعي في فعاليات النسخة الثانية من معرض سعودي فود 2024، الذي يقام تحت رعاية وتشريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن)، خلال الفترة من 21 حتى 23 مايو الجاري في واجهة روشن بالرياض، بمشاركة ما يزيد عن 1000 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة.
وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية، جناح “المراعي” المشارك في المعرض، وكان في استقباله عدد من مسؤولي الشركة للتعريف بجهودها في إثراء حياة المستهلكين اليومية بتوفير أغذية ومشروبات ذات جودة عالية. كما أطلع المسؤولين وزير الصناعة والثروة المعدنية على الاستراتيجية الاستثمارية الخمسية الطموحة التي أطلقتها الشركة مؤخراً، وجهود التصنيع الغذائي والمصانع الجديدة والاستثمارات القادمة في الصناعات الغذائية.
وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها “المراعي “لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، معتبراً أنها شركة رائدة في هذا المجال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي عبر مشاريع متنوعة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية بشركة المراعي محمد الشهيل، أن قسم المبيعات المخصص لتلبية المطالب المتخصصة للعملاء (المراعي برو) يستعرض من خلال المعرض رؤية الشركة في الالتزام بنمو صناعة الخدمات الغذائية والتموين، وتزويد العملاء بأعلى جودة وتميز في الابتكار عبر منتجات متنوعة، فضلاً عن الحلول التي تدعم وتلبي احتياجات عملائها الحاليين أو الجدد.
وأشار الشهيل، إلى أن “المراعي برو” يخدم أكثر من 35 ألف عميل في قطاع الخدمات الغذائية من مطاعم، ومنافذ وجبات سريعة، ومقاهٍ، وفنادق، ومخابز، ومصانع أغذية ومشروبات.
في السياق ذاته، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للتواصل بشركة المراعي منذر محمود طيب، أن المشاركة في المعرض عبر "المراعي برو"، تأتي لتسليط الضوء على دور الشركة المتنامي لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، باعتبارها رائدة في صناعة الأغذية والمشروبات بالسعودية والشرق الأوسط والخليج العربي.
وأشار طيب، إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية الطموحة التي أطلقتها “المراعي” للخمس سنوات المقبلة (2024 – 2028)، تشكل إضافة نوعية في مسيرة النمو والتطور، وريادة القطاع الغذائي في المملكة، كما تعزز مكانة “المراعي” كأكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم.