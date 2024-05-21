وزير الصناعة يزور جناح "المراعي" ويثمن جهودها في صناعة الأغذية

تشارك المراعي في فعاليات النسخة الثانية من معرض سعودي فود 2024، الذي يقام تحت رعاية وتشريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن)، خلال الفترة من 21 حتى 23 مايو الجاري في واجهة روشن بالرياض، بمشاركة ما يزيد عن 1000 جهة عارضة من أكثر من 100 دولة.