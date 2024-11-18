"الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي".. الشرقية تستضيف الملتقى البحري السعودي غدًا

ولما تحظى به المملكة من مكانة مهمة عالميًّا، ولتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يطل على أحد أهم المسارات البحرية بالعالم (البحر الأحمر)؛ فقد أوْلت القيادة القطاع البحري وأمنه الاستراتيجي أهمية بالغة، فقد استضافت المملكة العديد من المناسبات التي تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، ومناقشة ما وصلت إليه التقنيات والوسائل التي يمكن من خلالها تطوير المنظومة الأمنية في المجال البحري.