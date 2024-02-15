كلية علوم الأرض والشركة الأوروبية الآسيوية "ERG" توقّعان اتفاقيةَ شراكة

وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عادل أبو زنادة، والذي أكّد أن هذه الشراكة والتعاون بين الجهتين، والذي سيعود بالفائدة عليهما خاصة، مشيرًا إلى أن الجامعة ممثلة في كلية علوم الأرض، لديها الإمكانيات لخدمة القطاع الخاص والتعاون في مجالات التعدين والاستكشاف والأبحاث والدراسات الجيولوجية من خلال الأبحاث العلمية.