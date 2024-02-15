كلية علوم الأرض والشركة الأوروبية الآسيوية "ERG" توقّعان اتفاقيةَ شراكة

وقّعت كليةُ علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز، وشركة الموارد الأوروبية الآسيوية "ERG"؛ اتفاقيةَ تعاون مشتركة في مجالات التعليم والتطوير وتقنية الاستكشاف والتعدين وتدريب الطلاب.
وقّع الاتفاقيةَ كلٌّ من: عميد كلية علوم الأرض الدكتور بدر بن عبده حكمي، والمدير العام لشركة الموارد الأوروبية الآسيوية هاني حاتم صقر.
وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عادل أبو زنادة، والذي أكّد أن هذه الشراكة والتعاون بين الجهتين، والذي سيعود بالفائدة عليهما خاصة، مشيرًا إلى أن الجامعة ممثلة في كلية علوم الأرض، لديها الإمكانيات لخدمة القطاع الخاص والتعاون في مجالات التعدين والاستكشاف والأبحاث والدراسات الجيولوجية من خلال الأبحاث العلمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية الموارد البشرية والبحث العلمي المتعلق بعلوم الأرض والتعدين، وتطوير تقنية التعدين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقديم تحليل دقيق للبيانات، إضافة إلى تطوير برامج تعليمية جديدة من أجل دعم قطاع صناعة التعدين، بالإضافة إلى إقامة رحلات ميدانية علمية تتعلّق بمجالات علوم الأرض والتعدين، وتقديم برامج تدريب طلابية وفرص عمل لطلاب كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز. وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية.