بآلاف النسخ.. "الشؤون الدينية بالحرمين" تُكَثّف برنامج "إهداءات المصاحف" بالعشر الأواخر

حرصت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة في العشر الأواخر منه، على إثراء تجربة القاصدين بكتاب الله تعالى، من خلال تفعيل برنامج إهداءات المصاحف، الذي يُعنى بإهداء القرآن الكريم، الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إلى ضيوف الرحمن؛ ليكون خير زاد يحملونه إلى أوطانهم من الحرمين الشريفين، ويُثري به رحلتهم الإيمانية من منظور القرآن الكريم وأسسه، والسنة النبوية الشريفة ومعانيها.