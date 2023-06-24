المستفيدون تَخَطوا نصف مليون.. ما إنجازات أكاديمية طويق المحققة خلال 4 سنوات؟

وخرّجت أكاديمية طويق -بالشراكة مع شركة "ميتا"- أكثر من 60 متدرب ومتدربة من أكاديمية ميتافيرس، كأول دفعة لمعسكرات تعليمية في مجال العوالم الافتراضية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما خرّجت الأكاديمية بالشراكة مع شركة "آبل" دفعتين من مطورات أكاديمية مطوري آبل، وأبرمت الأكاديمية أكثر من 60 شراكة عالمية من بينها "جوجل"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا"، و"آبل"، و"أمازون".. وجميعُ هذه الإنجازات تبرهن على أهمية النتائج التي حققتها أكاديمية طويق، وعلى أهمية الدور، الذي تنهض به في إعداد الكوادر الوطنية، التي تحتاجها المملكة في مجالات التقنية المتقدمة.