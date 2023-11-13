داخل مدرسة بالأفلاج.. وجبة إفطار تكسر رهبة الاختبار

وتم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات بالإدارة، لمتابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرفة أو المشرف الزائر، وتدوين تقارير يومية عن تفاصيل أعمال الاختبارات بالمدارس ومراحل تصحيح ومراجعة وتدقيق كل مادة ورصد درجاتها في نظام نور، أولًا بأول.