داخل مدرسة بالأفلاج.. وجبة إفطار تكسر رهبة الاختبار

قدّمت مدرسة ابتدائية ابن كثير ومتوسطة تحفيظ القرآن بالأفلاج، وجبة إفطار صباحي لطلابها قبل بدء الاختبار؛ لكسر حاجز الخوف لدى الطلاب أثناء أدائهم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
من جهته قام قسم الاختبارات والقبول بإدارة التعليم الأفلاج بإعداد خطة زيارات للمشرفين والمشرفات على مدار كل أيام الاختبارات من خلال تنفيذ نحو 300 جولة؛ لمتابعة سير أعمال المدارس يوميًّا وعمليات التصحيح والرصد.
وتم تجهيز لجنة بقسم الاختبارات بالإدارة، لمتابعة أعمال التصحيح والرصد من قِبَل المشرفة أو المشرف الزائر، وتدوين تقارير يومية عن تفاصيل أعمال الاختبارات بالمدارس ومراحل تصحيح ومراجعة وتدقيق كل مادة ورصد درجاتها في نظام نور، أولًا بأول.