لجنة "عشوائيات جدة" تباشر إشعار حي المنتزهات

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنها تواصل أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر لإزالة 32 حيًّا عشوائيًّا بمحافظة جدة.
وباشرت اللجنة، اليوم السبت، إشعار سكان المناطق العشوائية في "المنتزهات"؛ تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة ضمن مجموع الأحياء المزالة والجاري إزالتها التي بلغت 28 حيًّا.
وأشارت اللجنة إلى استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء؛ وهي: "بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة".
وأكدت أنها ستستكمل أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا، وتشمل "المنتزهات – وقويزة – والعدل والفضل - أم السلم وكيلو 14 الشمالي".