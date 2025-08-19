في 4 جهات من العاصمة.. "أمانة الرياض" تطلق 14 مشروعًا لتحسين الطرق ورفع كفاءة التنقل

في خطوة لافتة، بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ 14 مشروعًا لتطوير وتهيئة الشوارع والطرق المحلية والتجميعية، ضمن المرحلة الأولى من خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز البنية التحتية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة والتنمية الحضرية.
وتغطي المشاريع مواقع متعددة في أنحاء العاصمة، حيث يجري تنفيذ أعمال تطوير في جنوب الرياض تشمل أحياء عريض، وضاحية نمار، وظهرة نمار، والمصانع، إضافة إلى مناطق صناعية مرتبطة بالتوسع العمراني.
وفي غرب العاصمة، تتواصل الأعمال في أحياء طويق، وعرقة، وضاحية نمار، فيما تمتد المشاريع إلى شمال غرب الرياض لخدمة النطاقات السكنية المتنامية. أما في شرق الرياض، فتشمل الأحياء المستهدفة كلاً من البيان، واليرموك، والجنادرية، والرمال، استجابة للنمو السكاني والاحتياجات الخدمية المتزايدة.
وتركّز مشاريع التطوير على تعزيز السلامة المرورية من خلال إنشاء مداخل محورية للأحياء الجديدة، ومعالجة الطرق الترابية، وتحسين جودة شبكة الشوارع، إلى جانب الحد من تجمعات المياه والغبار وتسهيل حركة التنقل داخل الأحياء.
وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطوير البنية التحتية، وتمكين المجتمع المحلي عبر شراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز مكانة الرياض كمدينة مزدهرة ومستدامة.