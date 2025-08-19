في 4 جهات من العاصمة.. "أمانة الرياض" تطلق 14 مشروعًا لتحسين الطرق ورفع كفاءة التنقل

وفي غرب العاصمة، تتواصل الأعمال في أحياء طويق، وعرقة، وضاحية نمار، فيما تمتد المشاريع إلى شمال غرب الرياض لخدمة النطاقات السكنية المتنامية. أما في شرق الرياض، فتشمل الأحياء المستهدفة كلاً من البيان، واليرموك، والجنادرية، والرمال، استجابة للنمو السكاني والاحتياجات الخدمية المتزايدة.