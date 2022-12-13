محليات
جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل جهودها للتسهيل على الراغبين بحضور كأس العالم
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية
إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في دعم وتسهيل الجهات النظيرة في دولة قطر؛ لمساندتها في تنظيم كأس العالم، تستمر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تقديم جهودها والتسهيلات للراغبين في حضور فعاليات مونديال فيفا قطر 2022م.
وأوضح النقيب عبدالرحمن القثامي أن الجوازات بمطار الملك العزيز الدولي بجدة خصصت فريق عمل على مدار الساعة؛ لخدمة المسافرين والراغبين بحضور فعاليات كأس العالم "فيفا 2022" في دولة قطر.
وأضاف "القثامي": جميع الصالات داخل أروقة المطار تعمل من خلال كادر مؤهل، وأجهزة تقنية حديثة، تساهم في استيعاب الرحلات المتواصلة يوميًّا. والكل يؤدي عمله بدافع وطني؛ وذلك لخدمة المسافرين القادمين للمملكة على الوجه الأكمل.