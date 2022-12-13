جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل جهودها للتسهيل على الراغبين بحضور كأس العالم

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في دعم وتسهيل الجهات النظيرة في دولة قطر؛ لمساندتها في تنظيم كأس العالم، تستمر جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تقديم جهودها والتسهيلات للراغبين في حضور فعاليات مونديال فيفا قطر 2022م.