نادي الصقور السعودي وجامعة الملك فيصل يوقِّعان اتفاقية تأسيس وإنشاء "كرسي أبحاث نادي الصقور السعودي"

بدوره، ثمّن الشميسي الشراكة مع جامعة الملك فيصل بوصفها صرحًا علميًّا له مكانته التعليمية والأكاديمية، مبينًا أن الكرسي العلمي الذي تأسس اليوم سيُعنى بدراسة جميع الجوانب العلمية المتعلقة بنادي الصقور وبرامجه، وصولاً لتحقيق رؤية الكرسي في تحقيق الريادة والتميز في الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالصقور، التي تحقق مرجعية محلية وإقليمية ودولية بمشاركة مجتمعية فعالة.. مشيرًا إلى أن إطلاق الكرسي يأتي في إطار الأهداف التي أُنشئ من أجلها النادي، وتتضمن التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية؛ لإجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالصقور.