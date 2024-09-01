وزير الداخلية يتفقد كلية الملك فهد الأمنية ويطلع على أحدث التجهيزات التعليمية والتدريبية

كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على جناح الطب الشرعي الذي يتم تدريب الطلاب فيه على التحقيق في حالات الوفيات والإصابات التي تقع ضمن ظروف غامضة غير اعتيادية بهدف الكشف عن الأسباب غير الواضحة لوقوع الجريمة.