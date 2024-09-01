وزير الداخلية يتفقد كلية الملك فهد الأمنية ويطلع على أحدث التجهيزات التعليمية والتدريبية

تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، سير العمل في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.
واطلع وزير الداخلية خلال الزيارة على نماذج من الفصول الذكية والأجنحة التعليمية التي تضم جناح تحقيق الشخصية الذي تم تجهيزه بكافة أدوات ومستلزمات النشاطات المتصلة بتحقيق الشخصية، ومعاينة أماكن وقوع الحوادث الجنائية وجمع الأدلة والبيانات، وتبادل المعلومات، وإعداد وتقديم تقارير العمل.
كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على جناح الطب الشرعي الذي يتم تدريب الطلاب فيه على التحقيق في حالات الوفيات والإصابات التي تقع ضمن ظروف غامضة غير اعتيادية بهدف الكشف عن الأسباب غير الواضحة لوقوع الجريمة.
رافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.