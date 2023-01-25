عدد المنشآت غير الربحية في المملكة يتجاوز 3700 جمعية منذ انطلاق رؤية 2030

وأوضح المشاركون أن المنشآت التي تذهب أرباحها لاستدامة المنشئة أو لأهداف نبيلة ولا تعود الأرباح إلى الملاك تعّد ضمن القطاع غير الربحي، مبينين أن رؤية المملكة 2030 أثمرت في التركيز على القطاع غير الربحي وتستهدف إلى رفع الناتج المحلي إلى 5% لهذا القطاع المهم.