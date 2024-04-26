متحدث "الصحة" حول واقعة التسمم بالرياض: تماثُل 6 حالات للتعافي بعد تلقِّي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتَيْن

أكد متحدث "الصحة" في تصريح له حول واقعة حالات التسمم الغذائي أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أسفر عن تقليل مخاطر الإصابة، والوصول لمعظم الحالات.
وأضاف بأنه يتم طبيًّا متابعة 35 حالة منوَّمة، منها 28 حالة في العناية المركزة. راجين للجميع الصحة والعافية.
وأكد أهمية أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي، مبينة أنها تلقت مساء يوم الخميس 16 شوال 1445هــ، الموافق 25 إبريل 2024م، بلاغًا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، مصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.