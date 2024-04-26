متحدث "الصحة" حول واقعة التسمم بالرياض: تماثُل 6 حالات للتعافي بعد تلقِّي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتَيْن

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي، مبينة أنها تلقت مساء يوم الخميس 16 شوال 1445هــ، الموافق 25 إبريل 2024م، بلاغًا من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، مصدرها إحدى المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.