جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق إلكترونيًّا.. غدًا

تبدأ جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام غدًا، في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)؛ وذلك تسهيلًا للمتقدمين عبر منصة تقنية متطورة، إضافة إلى بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة الرسمي.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي القادم 1445هـ، غدًا الثلاثاء في الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم السبت المقبل، من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية فقط؛ مشيرًا إلى أن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وفي الوقت نفسه إلكترونيًّا، دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ إذ إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة بأنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.
وأكد "آل مريح" على الطلبة الراغبين في التقديم على الالتحاق بالجامعة، ضرورة الاستعداد المبكر من خلال تحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الأيقونات المتعلقة بالقبول الإلكتروني، والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المقدمة، حاثًّا الجميع على ضرورة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي عبر المعرف (@IAU_AR وتفعيل التنبيهات لمتابعة المستجدات والإعلانات؛ باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة؛ حيث يمكن التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص بالقبول عبر أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.