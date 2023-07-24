جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستقبل طلبات الالتحاق إلكترونيًّا.. غدًا

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح، أنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي القادم 1445هـ، غدًا الثلاثاء في الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم السبت المقبل، من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة وعبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية فقط؛ مشيرًا إلى أن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات معًا وفي الوقت نفسه إلكترونيًّا، دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات؛ إذ إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة بأنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.