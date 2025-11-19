بمشاركة مؤسسات وطنية وأدباء سعوديين.. المملكة تدشّن جناحها في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025

وتشارك المملكة عبر جناح ثقافي متكامل يحتضن عددًا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الوطنية، وهي: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، جامعة حفر الباطن، مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، مكتبة الملك فهد الوطنية، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، جمعية النشر، شركة ناشر، المختبر السعودي للنقد، المرصد العربي للترجمة، مبادرة "ترجم"، ودارة الملك عبدالعزيز، في تجسيد لتكامل الجهود الثقافية السعودية وتنوّع مبادراتها.