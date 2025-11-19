بمشاركة مؤسسات وطنية وأدباء سعوديين.. المملكة تدشّن جناحها في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 2025، المُقام في أرض المعارض الدولية بالكويت خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، وسط حضور ثقافي عربي وخليجي واسع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز الفعاليات الأدبية في المنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور عبداللطيف الواصل، أن مشاركة المملكة في المعرض تأتي امتدادًا للعلاقات الثقافية المتينة بين المملكة والكويت، وحرص الهيئة على تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الأدب والنشر والترجمة، بما يعكس الازدهار الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن المعرض يشكّل منصّة مهمة لدعم صناعة الكتاب، ويتيح فرصًا للناشرين السعوديين للتواصل المعرفي وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
وتشارك المملكة عبر جناح ثقافي متكامل يحتضن عددًا من المؤسسات الثقافية والتعليمية الوطنية، وهي: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، جامعة حفر الباطن، مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، مكتبة الملك فهد الوطنية، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، جمعية النشر، شركة ناشر، المختبر السعودي للنقد، المرصد العربي للترجمة، مبادرة "ترجم"، ودارة الملك عبدالعزيز، في تجسيد لتكامل الجهود الثقافية السعودية وتنوّع مبادراتها.
ويقدّم الجناح السعودي برنامجًا ثقافيًا متنوّعًا يتضمن ندوات، جلسات حوارية، ورش عمل، وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، بما يعكس حيوية الحركة الأدبية في المملكة، ويُعزّز من حضورها الثقافي الإقليمي والدولي.
وتُجسّد هذه المشاركة عمق الروابط الثقافية بين المملكة والكويت، وحرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون الثقافي العربي والخليجي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الثقافة في صميم التنمية والتواصل الحضاري.