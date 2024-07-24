عيادات النمو والسلوك بـ"إرادة الرياض" تستقبل قرابة 15 ألف طفل منذ إنشائها

ويُعَد المجمع أحد الجهات المعتمدة من وزارة الصحة في تقديم خدمات تخصصية في مجال اضطرابات النمو والسلوك لدى الأطفال، والبالغ عددها 27 مركزًا وعيادة على مستوى المملكة، عبر عيادة تقدم التشخيص والتقييم السريري والعملية العلاجية من خلال مختصين في مجال طب سلوك ونمو الطفل، والطب النفسي للأطفال والمراهقين، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس الإكلينيكي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي.