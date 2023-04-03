إضافة سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية

وألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6,900 بوروندي 7,500، أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288، ومن سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.