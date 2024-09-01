بدر بن عبدالله: إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام.. قريبًا

يُذكر أن برنامج الابتعاث الحالي الذي تقدمه الوزارة يقدّم عددًا من المزايا للطلاب والطالبات في مسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبق؛ سعيًا لتحقيقِ الهدف المنشود من الابتعاث، عبر بعثة علميّة كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، بالإضافة للتأمين الصحي، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس.