بدر بن عبدالله: إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام.. قريبًا
كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، اليوم، أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام.
وقال الوزير عبر منصة "إكس": طفلك موهوب بالفنون والموسيقى وبقطاعات الثقافة الأخرى، قريبًا إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام لتنمية موهبته.
يُذكر أن برنامج الابتعاث الحالي الذي تقدمه الوزارة يقدّم عددًا من المزايا للطلاب والطالبات في مسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبق؛ سعيًا لتحقيقِ الهدف المنشود من الابتعاث، عبر بعثة علميّة كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، بالإضافة للتأمين الصحي، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس.
إضافة إلى تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي، ومدّ يد العون له في كلِّ ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلّعاته.