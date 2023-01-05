بينها باقة اقتصادية.. "الحج" تتيح الحجز الإلكتروني المُبكر لحجاج الداخل

وشددت الوزارة على أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها، يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخّص لها من قِبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأكدت على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.