الأسرع نموًا على مستوى العالم.."السياحة السعودية" تعلن عن شراكة إستراتيجية جديدة لرعاية مختلف فعاليات سوق السفر العالمي

وتتضمن هذه الشراكة الجديدة؛ إطلاق عدد من الأنشطة الترويجية خلال فعاليات المعرض الدولي، بجانب إلقاء الكلمة الرئيسة، وافتتاح جلسات الحوار الثرية، وترسيخ الهوية الرسمية للسياحة السعودية عبر المنصات التفاعلية والشاشات الرقمية، لتسليط الضوء على التجارب السياحية السعودية الملهمة. وتعد المشاركة في المحافل والمعارض الدولية إحدى أهم إستراتيجيات السياحة السعودية، منذ فتح المملكة أبوابها لاستقبال المسافرين الدوليين منذ العام 2019، حيث وُقع عدد قياسي من الاتفاقيات والشراكات مع الشركاء الدوليين، وإبراز التزام السعودية بالعمل على تطور وازدهار القطاع السياحي العالمي.