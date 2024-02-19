تشمل 16 كرسيًا للإنقاذ و12 قاربًا متخصصًا.. "أمانة جدة" تفعّل 5 شواطئ لحماية المرتادين

ولفت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها فِرَق الوكالة، هي تغيير زيوت القوارب في الأماكن غير المخصصة، وعدم توفر اشتراطات السلامة، وإهمال المحافظة على نظافة البيئة البحرية، وعدم توفر أدوات السلامة، وعدم توفر منقذين معتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية في بعض المنتجعات.