تشمل 16 كرسيًا للإنقاذ و12 قاربًا متخصصًا.. "أمانة جدة" تفعّل 5 شواطئ لحماية المرتادين

فعّلت أمانة محافظة جدة 5 شواطئ للمرتادين، والمتضمنة "اللؤلؤ، وشعارة، ورابغ، والليث، والقنفذة"، من خلال إعادة التأهيل وتوفير منقذين ومنقذات معتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية.
وأوضح وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية، كابتن بحري ثامر نحاس، أن هذه الشواطئ المفعلة تشمل 16 كرسيًا للإنقاذ، و12 قاربًا متخصصًا؛ لافتًا إلى وجود 23 مراقبًا و59 منقذًا ومنقذة في وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية التابعة لأمانة محافظة جدة، والمكونة من ثلاثة فِرَق "الإنقاذ، والرقابة البحرية، والرقابة على المنتجعات".
وأضاف "نحاس": "تتمثل مهام فريق الرقابة البحرية، في التأكد من أدوات السلامة والأجهزة الملاحية ومتطلبات القطاعات ذات العلاقة، من خلال جولات بحرية على المناطق الموكلة للأمانة؛ فيما يقدم فريق الإنقاذ خدمات الإنقاذ والسلامة على الشواطئ ومناطق السباحة".
وأشار إلى مهام فريق الرقابة على المنتجعات، المتمثلة في التأكد من التزام المنتجع بتوفير أدوات السلامة والإنقاذ حسب قائمة الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية المتضمنة أدوات وتجهيزات السلامة المائية للمسابح والشواطئ، والتأكد من توفير منقذين مرخصين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، عبر جولات دورية على المنتجعات.
ولفت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها فِرَق الوكالة، هي تغيير زيوت القوارب في الأماكن غير المخصصة، وعدم توفر اشتراطات السلامة، وإهمال المحافظة على نظافة البيئة البحرية، وعدم توفر أدوات السلامة، وعدم توفر منقذين معتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية في بعض المنتجعات.
وحول كيفية التعامل مع هذه المخالفات، أفاد "نحاس" بإعطاء تنبيه للمخالفين ثم رصد المخالفات وإعداد تقارير مفصلة يرفع بها إلى الإدارة المختصة في الوكالة، في حين تُلزِم الوكالة المنتجع المخالف بتوفير منقذين معتمدين.
وتابع: "بلغ عدد الجولات التي نفذتها الوكالة العام الماضي 1561 جولة، والتي شملت تنفيذ 9 إزالات، وأعمال نظافة في مواقع ضمن نطاق خور أبحر، إلى جانب تشوهات بصرية في الأراضي المجاورة لشاطئ الكوكيان.