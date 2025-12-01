مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينظم ملتقى "أصبحتُ أماً" دعماً للمقبلات على الأمومة

وهدف الملتقى إلى دعم النساء المقبلات على الأمومة، من خلال طرح نقاشات غنية، في محاور عميقة تلامس واقع الأم السعودية، وتلبي احتياجاتها اليومية في مختلف جوانب الحياة. ويأتي تنظيمه في إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تجد اهتماماً كبيراً ومتزايداً من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، الذي درج على تنظيم مثل هذه الفعاليات، وترسل عبرها رسائلها التثقيفية والتوعية الصحية والاجتماعية التي تسعى إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة.