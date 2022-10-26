مبادرة "مستقبل الاستثمار" تُواصل أعمالها في يومها الثاني

وتشهد أعمال النسخة الحالية مشاركة 6000 مشارك؛ فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة، تُعقد بشكل متزامن على مدى ثلاثة أيام، وتستمر حتى يوم غد الخميس، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة؛ لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساو وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.