مبادرة "مستقبل الاستثمار" تُواصل أعمالها في يومها الثاني

تتواصل أعمال النسخة السادسة لمبادرة "مستقبل الاستثمار" في يومها الثاني التي تقام بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، بإقامة العديد من الجلسات الهامة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار التنفيذيين ورؤساء الشركات ومسؤولي القطاعات المالية والاستثمارية في العالم.
وتشهد أعمال النسخة الحالية مشاركة 6000 مشارك؛ فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة، تُعقد بشكل متزامن على مدى ثلاثة أيام، وتستمر حتى يوم غد الخميس، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة؛ لمناقشة مواضيع مهمة من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساو وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.
وشهد يوم أمس عقد عدد من الجلسات، بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الوزراء، ناقشوا خلالها التوقعات الاقتصادية والاستثمارية فيما تبقى من العام الحالي 2022، وتوقعات السنة القادمة 2023؛ في ظل المخاوف من الضغوط التضخمية وسلامة سلاسل الإمداد والتطورات الجيو سياسية في عدد من مناطق العالم، وتأثير ذلك على الاستثمار وقطاعاته العديدة.