"الهلال" يتصدر أندية الدوري السعودي تسجيلاً للأهداف

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن أكثر 8 أندية تسجيلاً للأهداف في منافسات دوري المحترفين.
وتصدر الأندية نادي الهلال بتسجيله 839 في مسيرته في دوري المحترفين، بينما جاء النصر بالمركز الثاني بتسجيله 732 هدفاً.
واحتل نادي الاتحاد المركز الثالث بتسجيله 704 أهداف في حين جاء الأهلي رابعاً بعدد أهداف بلغ 697 هدفاً.
وجاء الشباب بالمركز الخامس بعدد أهداف بلغ 628، ثم نادي الفتح بالمركز السادس بتسجيله 521 هدفاً.
واحتل المركز السابع والثامن كل من التعاون والرائد حيث نجحا في تسجيل 503، 488 أهداف على التوالي.