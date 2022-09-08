"تعليم جازان" عن حادثة بتر إصبع الطالبة: نقوم باستكمال الإجراءات الإدارية

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنها ستستكمل الإجراءات اللازمة على خلفية الحادثة التي تعرضت لها طالبة في الصف الرابع الابتدائي، وأدّت إلى بتر جزء من إصبعها.
قالت الإدارة: مع أمنياتنا بالشفاء العاجل لابنتنا الطالبة؛ فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تابعت حالة الطالبة الصحية في حينه؛ حيث قامت المدرسة بتقديم الإسعافات الأولية من قبل الموجهة الصحية، ثم تم نقلها لمستشفى الموسم العام، والذي قام بدوره بإحالتها لمستشفى الملك فهد، في الوقت الذي يقوم فيه "تعليم جازان" باستكمال الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكان والد الطالبة شموع محمود عريشي، التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لمكتب تعليم صامطة جنوب منطقة جازان، قد أوضح أن ابنته أصيبت إصابة بالغة تمثلت في بتر جزء من إصبعها بسبب باب الفصل.
وتعجب ولي الأمر من عدم وجود مانع الارتداد في باب الفصل؛ حفاظًا على سلامة الطالبات، واعتبر ذلك تقصيرًا وإهمالًا في أدوات السلامة.
وطالب بفتح تحقيق في القضية وعلاج طفلته في مستشفى متقدم قادر على ترميم الإصبع بشكل عاجل.