في ظلال "الرواق السعودي".. المفتي يُبرز عناية المملكة و"السديس" يعده "مفخرة"

وقال سماحته، خلال الحفل الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس؛ بمناسبة إطلاق تسمية الرواق السعودي على مبنى مشروع توسعة المطاف في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: "نحمد الله عز وجل، الذي أقام هذه الدولة المباركة، وأعزها بتحكيم كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرّفها بخدمة الحرمين الشريفين، فمنذ أن نالت هذا الشرف الكبير، والحرَمان الشريفان، يومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، ينالهما من الخدمة والعناية والرعاية ما أصبحا به منارة معمارية حسية في العالم كله، كما أنهما منارة دينية معنوية في الدين أجمع".