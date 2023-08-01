شاهد المهمة الشاقة والنادرة.. تحرير "بوكلين" و"شيول" عَلِقا ببرك طينية بشقراء

باشر الفريق الميداني لجمعية إنجاد للبحث والإنقاذ، أمس، بلاغاً شاقاً ونادراً في محيط صبخة القصب بمحافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض، وسط أجواء شديدة الحرارة وتحت وطأة أشعة الشمس؛ حيث نجح الفريق في تحرير معدتين ثقيلتين عالقتين في بِرَك طينية منذ أيام.
وفي التفاصيل، انطلق أمس، 36 عضواً متطوعاً بمركبات ذات دفع رباعي وتجهيزات متكاملة ومن مناطق متفرقة؛ لمساعدة الآليتين العالقتين بالطين منذ أيام، بعد أن استنفد أصحابها جميع المحاولات للخروج قبل الاتصال لطلب المساعدة من الجمعية، وإقرار المشاركة والتوجه للبلاغ.
وأوضح فريق إنجاد، أنه جرى الاستعداد لهذه المهمة بجميع الأجهزة اللازمة وأدوات الإنقاذ النوعية من حبال السحب عالية التحمل والحلقات الحديدة والرباطات القوية، بالإضافة إلى التصوير الأرضي وطيران الدرون؛ حيث استغرقت عملية الإنقاذ منذ بداية تلقي البلاغ حتى إغلاقه، 7 ساعات فقط، ونجح الفريق -بفضل من الله- في استخراج "البوكلين" و"الشيول" اللذين كانا عالقين في الموقع مدة 4 أيام.
وكشف الفريق أنه تم استخراج الآلية الكبيرة الأولى (الشيول) من الموقع الأول بعد ثلاث محاولات، وتم استخراج الآلية الأخرى (البوكلين المجنزر) من موقعه الصعب بعد أربع محاولات بطرق احترافية عالية ومن خلال السحب بمجموع 24 مركبة من محور واحد من خلال أربع مسارات للقطر، في كل مسار 6 مركبات ذات دفع رباعي وبتعديلات نوعية عليها لتكون مميزة في إنجاز مهام الإنقاذ ذات الظروف الصعبة.
يُذكر أن فريق "إنجاد" حقق مجموعة من الإنجازات خلال أربعة أعوام منذ التأسيس؛ منها البحث عن 682 مفقوداً في الصحراء، فيما بلغ عدد العالقين في الصحراء الذين تم تحرير مركباتهم 60.433 شخصاً، فيما تسعى الجمعية لتقديم خدماتها بالمجان للمجتمع عبر موقعها الرسمي "https://enjad.org.sa".