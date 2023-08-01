شاهد المهمة الشاقة والنادرة.. تحرير "بوكلين" و"شيول" عَلِقا ببرك طينية بشقراء

وأوضح فريق إنجاد، أنه جرى الاستعداد لهذه المهمة بجميع الأجهزة اللازمة وأدوات الإنقاذ النوعية من حبال السحب عالية التحمل والحلقات الحديدة والرباطات القوية، بالإضافة إلى التصوير الأرضي وطيران الدرون؛ حيث استغرقت عملية الإنقاذ منذ بداية تلقي البلاغ حتى إغلاقه، 7 ساعات فقط، ونجح الفريق -بفضل من الله- في استخراج "البوكلين" و"الشيول" اللذين كانا عالقين في الموقع مدة 4 أيام.