شاهد بالصور أغرب المدن.. مدينة الخارجين عن القانون أشهر سجون التاريخ

تقع هذه المدينة الغريبة في المغرب وتحديدًا في مدينة مكناس وبنيت منذ ما يقارب 400 عام.
وعلى بُعد 140 كيلومترًا عن الرباط تقع المدينة المقصودة وهي بالأصل كانت سجنًا كبيرًا هو "قارا" وتحوم حولها أساطير وقصص كثيرة تعكس وحشة المكان، بناها السلطان المولى إسماعيل للخارجين عن القانون أو المعارضين وهو السجن الوحيد في العالم بلا أبواب.
تحكي قصة البناء أن الاسم مأخوذ من لقب سجين برتغالي، حصل من السلطان المولى إسماعيل على وعد بتحريره إذا نجح في بناء سجن يستوعب عشرات الآلاف من المساجين، وفعلاً استطاع إنشاء السجن الذي يستوعب 60 ألف سجين في آن واحد، ويُقال إنه على مدار تاريخه أُلقي فيه أكثر من مليوني سجين.
تمتد مدينة سجن "قارا" إلى مساحات شاسعة تحت الأرض، وهو عبارة عن متاهة معقدة تتكون من عدة ممرات، في كل قاعة يوجد عدد من الممرات التي يؤدي كل واحد منها إلى قاعة أخرى؛ مما يعني أن التوغل في السجن يؤدي إلى عدم القدرة على الخروج منه.
وتُعادل مساحة مدينة المساجين مدينة مكناس بأكملها، وحاليًا أغلقت مساحات كبيرة من هذا السجن في عهد الاحتلال الفرنسي بعد فقدان العديد من المغامرين والمستكشفين.
من أغرب الأشياء أن هذا السجن بلا أبواب؛ على الرغم من ضخامته، وكان يحتوي على فتحات في السقف كان يتم إلقاء السجناء عبرها، كما كان أيضًا يتم مدهم بالطعام من خلالها.
وعلى الرغم من كل هذه القصص المرعبة الآن؛ فإنه أصبح مثار جذب هائل للسياح من أوروبا وأمريكا؛ إذ إن 95 % من زوار مدينة مكناس يتجهون إلى السجن لمشاهدة الجزء المسموح به فقط منه.