شاهد بالصور أغرب المدن.. مدينة الخارجين عن القانون أشهر سجون التاريخ

تحكي قصة البناء أن الاسم مأخوذ من لقب سجين برتغالي، حصل من السلطان المولى إسماعيل على وعد بتحريره إذا نجح في بناء سجن يستوعب عشرات الآلاف من المساجين، وفعلاً استطاع إنشاء السجن الذي يستوعب 60 ألف سجين في آن واحد، ويُقال إنه على مدار تاريخه أُلقي فيه أكثر من مليوني سجين.