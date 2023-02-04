في يوم السرطان العالمي.. حقائق توضحها "الصحة" و"المكافحة" تُعزز فعالياتها

ونشرت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي، حقائق حول المرض التي توضح أن العديد من أنواع السرطان تُظهِر علامات وأعراضًا مبكرة مثل سرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والجلد والفم وبعض سرطانات الأطفال، والتشخيص المبكر يسهِّل العلاج ويُحسِّن نتائجه، وفي فحص بعض أنواع السرطان يمكن أن يكشف عن علامات الإصابة حتى إنْ لم تظهر على الشخص أي علامات أو أعراض للسرطان، مثل سرطان الأمعاء والثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والرئة، وأكثر من ثلث السرطانات يمكن الوقاية منها.