"مشاريع البنية التحتية بالرياض" يرصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في شهر واحد

وكشف المركز عن استقبال أكثر من 18 ألف بلاغ لمخالفات في أعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، حيث شملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع العمل أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء منه، وعدم وضع الإضاءات التحذيرية على كامل التحويلة المرورية، إضافة إلى عدم التزام المقاولين بوضع شعار الجهة الخدمية وشعار المقاول وبياناته على الحواجز المؤقتة، وعدم وجود لوحة بيانات المشروع، والتشوين خارج نطاق مواقع العمل المرخصة.