"مشاريع البنية التحتية بالرياض" يرصد أكثر من 5 آلاف مخالفة في شهر واحد

نفَّذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خلال شهر أكتوبر 2025م أكثر من 29 ألف جولة رقابية على أعمال المشاريع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة؛ نتج عنها رصد أكثر من 5 آلاف مخالفة.
وكشف المركز عن استقبال أكثر من 18 ألف بلاغ لمخالفات في أعمال مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، حيث شملت المخالفات المرصودة عدم نظافة مواقع العمل أثناء التنفيذ وبعد الانتهاء منه، وعدم وضع الإضاءات التحذيرية على كامل التحويلة المرورية، إضافة إلى عدم التزام المقاولين بوضع شعار الجهة الخدمية وشعار المقاول وبياناته على الحواجز المؤقتة، وعدم وجود لوحة بيانات المشروع، والتشوين خارج نطاق مواقع العمل المرخصة.
ويهدف المركز من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع معدلات الامتثال، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية لمشاريع البنية التحتية، وتعزيز جودتها وسلامتها، مما يُسهم في تحقيق استدامة البنية التحتية في منطقة الرياض بجميع محافظاتها.
ويواصل المركز تنفيذ جولاته الرقابية في إطار جهوده لتعزيز الامتثال، وتطوير أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة؛ للارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق.