"الخريف" يطّلع على أحدث التقنيات المالية والأنظمة في بورصة نيويورك

وتعد بورصة نيويورك التي تأسست عام 1792، من أكبر بورصات العالم من حيث قيمتها السوقية التي تتجاوز 30 تريليون دولار، حيث تمكّن المتداولون من شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة عبر نظام قائم على المزاد يسهّله سماسرة الأوراق المالية نيابة عن العملاء، وتشتهر البورصة بمتطلبات الإدراج والشفافية الصارمة؛ مما يوفر مستويات عالية من حماية المستثمرين، وتعمل البورصة في المقام الأول في الولايات المتحدة، وأيضًا لها مكاتب في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.