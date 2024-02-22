"العاصمي": يوم التأسيس يرسّخ الاعتزاز بالهوية الوطنية والفخر بقادة الدولة

رفع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن العاصمي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد بمناسبة يوم التأسيس، مؤكداً أنّ هذا اليوم يمثّلُ مناسبةً وطنية عزيزة، تترسّخ فيها معاني الانتماء لهذه الأرضِ المباركة، والاعتزاز بهويتها، والفخر بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر حيث تنعمُ المملكة اليومَ بنهضةٍ حضاريةِ شاملة باتت معها رائدةً على المستويين الإقليمي والعالميّ.
وقال العاصمي: أبناء هذه الأرض المباركة يعتّزون بالجذور التاريخية والحضارية التي تربطهم بوطنهم، ويفتخرون بولائهم الراسخِ لقيادتهم الرشيدة التي أقامت هذا الوطن على ركائز متينةٍ من الوحدة والأمن والاستقرار.
وسأل الله أن يحفظ خادمَ الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد اللذين يضعان خيرَ الوطنِ والمواطنِ على رأس أولوياتهما، وأن يديمهما ذخراً للوطن.