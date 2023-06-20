قادها "المركز الوطني للتنافسية".. سلسلة إجراءات صعدت بالاقتصاد السعودي للمرتبة ١٧ في التنافسية العالمية

جاء تحقيق المملكة المرتبة الـ"17" عالميًّا من أصل "64" دولة الأكثر تنافسية في العالم، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، بعد سلسلة من الإصلاحات عززت من مرونة وانسيابية الاقتصاد السعودي، مع انتهاج سياسة تتواءم مع المتغيرات العالمية، قادها المركز الوطني للتنافسية، والذي راقب الإجراءات في القطاع الخاص وعمل مع الجهاز الحكومي لرفع جودتها ومعالجة ما يعطل أو يعرقل نمو الاقتصاد السعودي ويحدّ من صعوده بين دول العالم، فالمملكة تقود منذ سنوات خطة شاملة لإدارة الاقتصاد بما فيه قطاع الأعمال؛ ليصبح أكثر تناغمًا مع القطاعات العالمية سيرًا في فلك الإصلاحات ومستهدفات رؤية 2030.