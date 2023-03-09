بعد ما حدث لسيارته.. "السليمان" عن الأكثر هدرًا للمال: ثمن السيارة أم تكاليف الزفاف؟

ويعلق "السليمان" قائلًا: "ولائم حفلات الزواج للرجال تكلفتها غالبًا مقبولة لاقتصارها على تقديم وجبة العشاء، لكن حفلات النساء مكلفة بسبب المبالغة في تكاليف الديكورات والهدايا وتنوع الشوكولاتة وإنتاج أغاني الزفة الخاصة والاتفاق مع المطربات الشهيرات والفرق الغنائية، وكل هذا يستهلك خلال ساعات قليلة وغالبًا ينساه المعازيم مساء اليوم التالي، هذا إذا سلم من (الحش) والانتقادات ما صح منها وما بطل! والطامة الكبرى إذا لم يوفّق العروسان وانفصلا بالطلاق بعد كل هذه النفقات والتكاليف وبدلًا من (تخليف) الصبيان والبنات يخلّفان الحسرة والأسى!".