مع انطلاقة العام الجديد.. طلاب وطالبات الطائف ينتظمون في أسبوع من الفرحة والإيجابية

انتظم طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، منذ انطلاقة العام الدراسي، يوم الأحد الماضي في مدارسهم، مستقبلين أول أيام الدراسة للعام الجديد 1445هـ ، فيما احتفت المدارس بعودة طلابها واستقبلتهم بالورود وكست البهجة والفرح والجدية وجوه الطلاب والطالبات في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد 1445هـ بمدارس البنين والبنات.
وتفصيلاً، عادت حكايات المدرسة، وأحداثها، وابتسامتها، وبهجتها، بين مديريها ومديراتها ومعلميها ومعلماتها وطلابها وطالباتها وإدارييها وإدارياتها، وطلبة مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، عمهم الفرح والسرور.
ورصدت "سبق" مشاعر وأجواء الفرح بين الطلاب والطالبات في تعليم الطائف بمناسبة العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد والفرح والبهجة تغمرهم.
وبدأ الطالب "نواف سعيدان البقمي" من ثانوية الشيخ ابن باز بالحديث: إحساس عظيم عندما توجهت إلى المدرسة وأنا أشاهد العالم في انتظاري على سائر الأصعدة ومن شتى القطاعات مسؤولين ورجال أمن ومعلمين ، شعرت بعدها بالمسؤولية تجاه من ينتظرنا لنكمل مسيرة البناء والرقي والتطور في هذا الوطن الغالي.. شكرًا لكم لأنكم عقدتم علينا الآمال ونعدكم بأننا سنكون عند حسن ظنكم.
ووصف الطالب "متعب الثبيتي" شعوره بقوله: كان لمدرستنا الغالية جهود بارزة وبداية رائعة تفيض تفاؤلاً وحماسًا من خلال استقبالنا بالبشاشة والورود والهدايا ووجبات خفيفة وبرامج تهيئة وتحضير للعام الدراسي الجديد وتعزيز للانضباط، تميز ليس بمستغرب من طاقم العمل ومنسوبي المدرسة الأفاضل.
أما مشاعر الطالب "محمد دهلوي" من ثانوية هوازن بدأها بالحمدلله على منه وكرمه قائلاً: عدنا لصفوف الدراسة والحماس يملؤنا بعد شهرين من الإجازة الصيفية. وقد وجدنا جميل الاستقبال والحفاوة من مديرنا ومعلمينا الأفاضل، ومن ثم استأنفنا عامنا الدراسي بحصص اتسمت بالجد والبدايات المشرقة، متمنيًا أن يكون عامًا دراسيًا موفقًا.
وكانت الفرحة تغمر الطالب "عبدالعزيز إبراهيم الثبيتي" من ثانوية السيل الكبير، وظهرت مشاعره كطالب في الصف الثالث الثانوي حماسية تجاه الأسبوع الأول من الدراسة، حيث عبّر عن شعوره بالفرح والسعادة بعودته إلى مقاعد الدراسة وبمقابلة آبائه المعلمين وزملائه الطلاب، للمساهمة في بناء وطنه.
وكانت البهجة تغمر الطالب "فيصل خالد الحارثي" من ثانوية القيروان وهو يتحدث قائلاً: عنواني لهذا العام الدراسي المثابرة والاجتهاد والنجاح أنا ممن يثمّن قيمة العلم وقيمة البدايات الجديدة فنستغلها بذكاء وشغف، أطمح إلى أن أكون في هذا العام الجديد أفضل من ذاتي العام السابق لتحقيق إنجازات أعظم إن شاء الله، كما أتمنى لزملائي الطلاب التوفيق والنجاح والسداد.
أما السرور فظهر على ملامح الطالبة "عهد الفهمي" من الثانوية الثامنة عشرة والثانية كبيرات وقالت: العلم هو أساس المجتمعات وطريق لتنميتها وقد حث ديننا على طلب العلم وجعل منه تيسيرًا لدخول الجنة ولذلك فإنه مع بداية العام الدراسي يزداد شعوري بقيمة ذاتي وامتناني لكل ماهو متوفر ولا سيما مشارفتي على انتهاء اثني عشر عامًا من العطاء والاجتهاد في سبيل طلب العلم ويزداد انتمائي لوطني بإدراكي لمدى جهودي في التعليم راجيةً من الله مزيدًا من التقدم.
أما الطالبة "سمر أمين محمد" فتحدثت والهمة والحماس يعلوها، ووصفت بداية الدراسة بأقل ما يقال عنها إنها رائعة وجادة وقالت: عدنا بشغف وحماس وما زاد حماسنا التنظيم الرائع من مدرستي، وأتمنى أن يكون عامًا حافلاً بالجد والاجتهاد.
وقال الطالب في الصف الأول ثانوي "عبدالعزيز بن جمال العتيبي" من مدرسة المحاني الثانوية: مهيئين نفسيًا وذهنيًا وعقليًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ورغبةً منا في التركيز لنحدد المستقبل، وسوف نستمع الى توجيهات معلمينا ونصائحهم التي هي المعين بعد الله في التفوق والتميز الذي سنحققه.
وأضاف الطالب في الصف الأول ثانوي "تركي بن تراحيب المقاطي" من مدرسة عشيرة الثانوية: نبدأ عامنا الدراسي الجديد بحماسة وطموح نحو مستقبل مشرق، ينتهي بثمرة نجاح وعطاء وتميز وبذل المزيد من الاهتمام في الانضباط المدرسي والحرص في عدم الغياب.
وقال المعلم "حسن حمدي بخيت" والمعلمة "خلود القثامي": لقد عاد الطلاب والطالبات للتعليم في مدارسهم بسرور وبهجة وفي بيئات تعليمية جاذبة، وهم في همة ونشاط وفرح وابتسامتهم تعلو محياهم، وبدأت الحصص والدروس منذ اللحظة الأولى في اليوم الأول، متمنين للطلاب والطالبات عامًا حافلاً بالإنجاز والتفوق.
وبيّن ولي الأمر "بندر النفيعي" ومثله "عبدالعزيز الدوسري" : مع بداية العام الدراسي وانتظام الدراسة للأسبوع الأول استبشر الأبناء بالعودة لمحاضن العلم والمعرفة وانطلقت الدروس والواجبات منذ اليوم الأول وهم في فرحة وبهجة واشتياق للمدارس.
ووصف الإداري "عواض الحارثي" شعوره بالعودة للعام الدراسي بالشعور الجميل، وقال: "يرفرف القلب فرحًا بعودة الدراسة، فقد عادت لنا الحياة لأن طلابنا وطالباتنا هم نبض التعليم والمدارس، نرى فيهم جيل المستقبل الذي سيخدم وطنه ويصل به إلى أعلى قمم النجاح".
وأشاد مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بما شاهده من انضباط للطلاب وجودة في الأداء وحماس من قِبل المعلمين، وجاهزية عالية في الاستعدادات لاستقبال الطلاب والانخراط في العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة. كما شارك أبناءه الطلاب داخل الفصول خلال هذا الأسبوع وتابع انتظام الطلاب في فصولهم وشاركهم حوارات مصغرة بالاستماع إلى تجربتهم التعليمية وشعورهم بالعودة والفرح والانتظام، مشيدًا بدور مديري ومديرات المكاتب والمدارس وأولياء الأمور في الرحلة التعليمية متمنيًا عامًا حافلاً بالجد والفلاح.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أن خلال هذا الأسبوع تم تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليّات واللقاءات والزيارات والمعارض العلمية والتجارب العلمية والروبوت بمناسبة العودة للمدارس والأسبوع التمهيدي تنفذها إدارة النشاط الطلابي.