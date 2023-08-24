مع انطلاقة العام الجديد.. طلاب وطالبات الطائف ينتظمون في أسبوع من الفرحة والإيجابية

أما السرور فظهر على ملامح الطالبة "عهد الفهمي" من الثانوية الثامنة عشرة والثانية كبيرات وقالت: العلم هو أساس المجتمعات وطريق لتنميتها وقد حث ديننا على طلب العلم وجعل منه تيسيرًا لدخول الجنة ولذلك فإنه مع بداية العام الدراسي يزداد شعوري بقيمة ذاتي وامتناني لكل ماهو متوفر ولا سيما مشارفتي على انتهاء اثني عشر عامًا من العطاء والاجتهاد في سبيل طلب العلم ويزداد انتمائي لوطني بإدراكي لمدى جهودي في التعليم راجيةً من الله مزيدًا من التقدم.