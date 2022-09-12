المصادفة تقود "المالكي" للعثور على صخرة جنوب مكة تشكَّلت عليها خارطة الجزيرة العربية

عثر أحد أبطال الحد الجنوبي على صخرة، تشكَّلت عليها طبيعيًّا خارطة الجزيرة العربية بشكل مطابق إلى حد كبير، وذلك في محافظة أضم الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة.
وقال المواطن عبدالعزيز المالكي، أحد أبطال الحد الجنوبي، لـ"سبق": عثرت على صخرة الجزيرة العربية مصادفة قبل 19 عامًا بجانب أحد الأودية بقرية صخوان شرق محافظة أضم بني مالك التابعة لمدينة مكة المكرمة، وأعجبتني النقوش الطبيعية التي على الصخرة، وبعد فحصها وجدت أن فيها خريطة الجزيرة العربية وجزيرة سقطرى، ووزنها 18 كيلوجرامًا.
وأضاف "المالكي": توجهتُ بالصخرة إلى هيئة المساحة الجيولوجية، وأصدروا لها شهادة معتمدة، تثبت طبيعة المكونات في الصخرة. علمًا بأنه عُرض عليَّ مبالغ مالية من قِبل معجبين لاقتنائها، ورفضتُ بيعها بسبب ندرتها وجمالها.
وأبان "المالكي" أن هناك مطالبات بأن أقدِّم الصخرة لأحد المتاحف الوطنية للاستفادة من عرضها على الجمهور، والاطلاع على تفاصيل مكوناتها الطبيعية. مفيدًا بأنه لا يمانع في أن يتم عرض الصخرة في أحد المتاحف؛ لما تحتوي عليه من تشكيل لخريطة الجزيرة العربية.
واختتم "المالكي" بأنه عثر على الصخرة قبل 19 عامًا، واحتفظ بها طيلة هذه الأعوام "ولم تسمح لي الفرصة لنشرها وعرضها إلا بعد تقاعدي من الحد الجنوبي بسبب إصابتي؛ إذ تفرغت لنشر تفاصيل العثور على الصخرة".