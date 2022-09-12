المصادفة تقود "المالكي" للعثور على صخرة جنوب مكة تشكَّلت عليها خارطة الجزيرة العربية

وقال المواطن عبدالعزيز المالكي، أحد أبطال الحد الجنوبي، لـ"سبق": عثرت على صخرة الجزيرة العربية مصادفة قبل 19 عامًا بجانب أحد الأودية بقرية صخوان شرق محافظة أضم بني مالك التابعة لمدينة مكة المكرمة، وأعجبتني النقوش الطبيعية التي على الصخرة، وبعد فحصها وجدت أن فيها خريطة الجزيرة العربية وجزيرة سقطرى، ووزنها 18 كيلوجرامًا.