"القحطاني" يفتتح أعمال ندوة الحج "النقل الإسعافي الطارئ في الحج"

تحت إشراف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، افتتح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم أعمال ندوة الحج "النقل الإسعافي الطارئ في الحج" التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة أم القرى.
وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان الداود في كلمته، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تحقيق سُبل الراحة والأمن والصحة والسلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.
وأفاد بأنه وبتوجيهات مستمرة من قبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، يتواصل العمل لتقديم أفضل سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما تقوم به المملكة من جهود عظيمة في هذا الشأن.
وتضمنت أعمال الندوة ثلاثة محاور أساسية من خلال جلساتها، وهي: (الرحلة الإسعافية في الحج- البدايات والوضع الحالي، التحديات التي تواجه الرحلة الإسعافية خلال موسم الحج، التطلعات المستقبلية للنقل الإسعافي في الحج)، وحظيت الندوة بحضور تجاوز الألف مشارك في مجال النقل الإسعافي الطارئ في الحج؛ حيث شارك في الندوة نخبة من المتحدثين أصحاب الخبرة في مجال منهجيات تطبيق تقنيات النقل الإسعافي.
وفي ختام الحفل، كرّم الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني المتحدثين والجهات المتعاونة في الندوة، ثم تجول في المعرض المصاحب للندوة الذي شارك فيه أبرز القطاعات الصحية والأمنية، والتي لها الدور الفعال في خدمات النقل الإسعافي الطارئ في الحج، واطلع على آخر التقنيات المستخدمة في مجال النقل الإسعافي.
وتأتي الندوة ضمن الأنشطة والبرامج السنوية للحج التي تنفذها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتناقش سنويًا موضوعًا مختلفًا.