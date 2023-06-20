"القحطاني" يفتتح أعمال ندوة الحج "النقل الإسعافي الطارئ في الحج"

وفي ختام الحفل، كرّم الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني المتحدثين والجهات المتعاونة في الندوة، ثم تجول في المعرض المصاحب للندوة الذي شارك فيه أبرز القطاعات الصحية والأمنية، والتي لها الدور الفعال في خدمات النقل الإسعافي الطارئ في الحج، واطلع على آخر التقنيات المستخدمة في مجال النقل الإسعافي.