تمّ القبض.. رحلة الإطاحة بمروّجي المواد المخدّرة تتواصل "فيديو"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض قام بترويج 2 كجم من مادة الحشيش المخدر و3311 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، كما تمّ ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.