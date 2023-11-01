تمّ القبض.. رحلة الإطاحة بمروّجي المواد المخدّرة تتواصل "فيديو"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في الرياض قام بترويج 2 كجم من مادة الحشيش المخدر و3311 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، كما تمّ ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.
وفي جازان، تمّ القبض على شخص قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرّتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، و4 مواطنين قاموا بترويج مادتَي الحشيش والكوكايين المخدّرتيْن.
وفي الرياض، تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم باكستاني، و3 مواطنين، قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات وأجهزة إلكترونية والمتاجرة بها.