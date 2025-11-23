"محمد الحبيب العقارية" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض 2025" بإطلاق "تُرى" وتوقيع شراكات استراتيجية

اختتمت شركة "محمد الحبيب العقارية" مشاركتها في معرض "سيتي سكيب الرياض 2025" بعد أربعة أيام من العروض واللقاءات المثمرة التي جمعتها مع شركاء استراتيجيين ومستثمرين ومهتمين بالقطاع العقاري.
وشهد جناح الشركة حضورًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من الزوار الذين توافدوا للتعرّف على مشاريع الشركة الجديدة ورؤيتها الطموحة في تطوير مدن متكاملة ومستدامة.
وكان الحدث الأبرز خلال المشاركة هو الإطلاق الرسمي لمشروعها الجديد "تُرى" في حي العارض شمال الرياض، الذي حظي باهتمام واسع من الحضور ووسائل الإعلام. كما وقعت الشركة خلال المعرض، عددًا من مذكرات التفاهم مع شركاء محليين ودوليين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التطوير العقاري المستدام.
ويعد مشروع "تُرى" من المشاريع الأيقونية التي تُجسد مفهوم المُدن المتكاملة والمُستدامة، وهو يُمثّل نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العمراني بالمملكة، إذ يجمع بين التصاميم المعمارية الحديثة والمساحات الخضراء الواسعة التي تتجاوز 50% من مساحة المشروع، إلى جانب بنية تحتية ذكية تعزز كفاءة الطاقة وإدارة الموارد.
ويمتاز المشروع بكونه مدينة مشاة بالكامل (Pedestrian City)، حيث لا يُسمح بحركة السيارات داخل نطاقه السكني، بما يوفر بيئة آمنة وصحية وخالية من التلوث، ومرتكزة على أعلى معايير جودة الحياة. كما يوفر المشروع مواقف سيارات تحت مستوى الأرض لكل عمارة، بما يضمن سهولة الوصول ويُحافظ على المشهد العمراني المفتوح والمسطحات الخضراء.
ويشمل المشروع وحدات سكنية متنوعة ومرافق خدمية متكاملة من مدارس ومساجد ومراكز تجارية وترفيهية، مما يجعله وجهة نموذجية للسكن العائلي العصري في العاصمة.
كما استقطب مشروع "إينار" في حي الحمراء اهتمامًا كبيرًا، لما يقدمه من تجربة حياة متوازنة في قلب المدينة. إذ يتميز بتكامل خدماته وموقعه الحيوي قرب شبكة المترو، إلى جانب تصاميمه التي تعكس هوية معمارية سعودية معاصرة، ويوفر المشروع وحدات سكنية راقية ضمن بيئة عمرانية تُراعي أعلى معايير جودة الحياة والاستدامة البيئية، ليجسد مفهوم المُدن المتكاملة والمُستدامة. وقد أتاحت الشركة لعملائها خلال المعرض تسجيل اهتمامهم بمشروع "إينار"، تمهيدًا لبدء مرحلة الحجز الرسمي قريبًا، وسط توقعات بإقبال مرتفع يعكس الثقة الكبيرة في مشاريع "محمد الحبيب العقارية" وجودة ما تقدمه من مفاهيم سكنية عصرية تلبي تطلعات سكان العاصمة.
وأوضح عبد الله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة "محمد الحبيب العقارية"، أنّ: "المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جودة الحياة في المدن السعودية من خلال مشروعات نوعية تدعم رؤية 2030". وأشار الحبيب إلى أن: " ختام مشاركة الشركة في سيتي سكيب هذا العام تعتبر بداية مرحلة جديدة من التوسع والابتكار".
وأبدى العديد من المستثمرين والزوار اهتمامهم بالفرص السكنية والاستثمارية التي تقدمها مشاريع "محمد الحبيب العقارية"، ما يعكس الثقة المتنامية في علامتها كواحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في الابتكار العمراني.
ومع انتهاء المعرض، تختتم "محمد الحبيب العقارية" مشاركتها كراعي ماسي في سيتي سكيب الرياض 2025، بحضور إعلامي واسع وتفاعل ميداني لافت، ما يعكس مكانتها الراسخة كأحد أبرز مطوري المملكة وأكثرهم التزامًا بالابتكار والاستدامة، ويؤكد دورها كشريك استراتيجي في بناء مدن سعودية عصرية نابضة بالحياة.