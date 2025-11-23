"محمد الحبيب العقارية" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض 2025" بإطلاق "تُرى" وتوقيع شراكات استراتيجية

كما استقطب مشروع "إينار" في حي الحمراء اهتمامًا كبيرًا، لما يقدمه من تجربة حياة متوازنة في قلب المدينة. إذ يتميز بتكامل خدماته وموقعه الحيوي قرب شبكة المترو، إلى جانب تصاميمه التي تعكس هوية معمارية سعودية معاصرة، ويوفر المشروع وحدات سكنية راقية ضمن بيئة عمرانية تُراعي أعلى معايير جودة الحياة والاستدامة البيئية، ليجسد مفهوم المُدن المتكاملة والمُستدامة. وقد أتاحت الشركة لعملائها خلال المعرض تسجيل اهتمامهم بمشروع "إينار"، تمهيدًا لبدء مرحلة الحجز الرسمي قريبًا، وسط توقعات بإقبال مرتفع يعكس الثقة الكبيرة في مشاريع "محمد الحبيب العقارية" وجودة ما تقدمه من مفاهيم سكنية عصرية تلبي تطلعات سكان العاصمة.