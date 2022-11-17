المؤتمر العالمي للتمريض يكشف أهمية الحاجة لجميع التخصصات.. ويؤكّد: المناطق الحرجة أولى

وأشار إلى أن هذا المؤشر يحتاج للوصول إلى مستهدفاته السنوية إلى دعم ثلاثة مؤشرات رئيسية؛ الأول مؤشر جاذبية مهنة التمريض بين فئات المجتمع وتحديدًا طلبة المرحلة الثانوية، والمؤشر الثاني هو معدل أسرة المستشفيات إلى السكان؛ وذلك لارتباط وظائف التمريض المعتمدة بهذا المؤشر، والثالث مؤشر الخريجين من التمريض "بكالوريوس" إلى السكان، والذي يواجه تحديًا بمحدودية المقاعد المتاحة لقلة البرامج المتوفرة في القطاعين الأكاديمي العام والخاص، وبالتالي ضعف معدل التخريج بمعدل 16.4 لكل 100 ألف من السكان، في حين أن متوسط التخريج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ متوسط 45 خريج تمريض لكل 100 ألف من السكان.