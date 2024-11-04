"البديوي": مجلس التعاون تصدى لانتشار الفكر المتطرف ووقف أمام التهديدات

وقال: "إن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى الرابع، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات، تؤكد مكانتها الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، حيث يركز هذا المؤتمر الإقليمي المهم على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، وهي قضايا حيوية تواجه منطقتنا والعالم أجمع، وتتطلب منا جميعًا العمل المشترك والتعاون المستمر لمجابهة هذه التحديات المتزايدة، وأن أمن الحدود يشكل حاجزًا أساسيًا لحماية الأمن الوطني والإقليمي، ولا يقتصر دوره على الحفاظ على سيادة الدول فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التصدي للتهديدات العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب وفي هذا الإطار قامت دول مجلس التعاون باتخاذ خطوات رائدة لتعزيز أمن الحدود، من خلال استخدام أحدث التقنيات وتكثيف التعاون الأمني بين دول المجلس".