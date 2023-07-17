"التدريب التقني" يعلن عن المسابقات الوظيفية للجنسين في عدد من مناطق المملكة

واشترطت على المتقدمين للوظائف الحصولَ على تقدير لا يقل عن "ممتاز"؛ سواءً للبكالوريوس أو الدبلوم، وألا يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة حكومية؛ مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقيْن لشَغل الوظيفة، كما يجب طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.