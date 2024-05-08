"محمية الإمام تركي": 8 ولادات جديدة لصغار المها العربي "الوضيحي"

ويأتي تسجيل الولادات استمرارًا لجهود الهيئة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بعد إعلانها عن تفريخ ثلاثة من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء، كذلك الزيادة الملحوظة في الآونة الأخيرة لأعداد غزال الريم في نطاق المحمية؛ كما دشنت الهيئة الشهر الماضي أعمال التشييد والبناء في مركز إكثار طائر الحبارى الآسيوية في المحمية.