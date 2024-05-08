"محمية الإمام تركي": 8 ولادات جديدة لصغار المها العربي "الوضيحي"

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن 8 ولادات جديدة لصغار المها العربي (الوضيحي) التي تعد من الأنواع النادرة المعنية بالحفاظ عليها وإكثارها ضمن جهود حماية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.
وأوضحت الهيئة أنها تركز جهودها على الحفاظ على الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من خلال مراكز الإكثار وعمليات إعادة إطلاق الكائنات الفطرية في موائلها الطبيعية وبيئتها الأصلية، وذلك في إطار صون التنوع الأحيائي واستعادة توازن البيئة الطبيعية.
ويأتي تسجيل الولادات استمرارًا لجهود الهيئة في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بعد إعلانها عن تفريخ ثلاثة من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء، كذلك الزيادة الملحوظة في الآونة الأخيرة لأعداد غزال الريم في نطاق المحمية؛ كما دشنت الهيئة الشهر الماضي أعمال التشييد والبناء في مركز إكثار طائر الحبارى الآسيوية في المحمية.
وتُعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد من الكائنات الفطرية والأنواع النباتية.