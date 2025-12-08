"فورتينت" تخفض التهديدات السيبرانية 93% عبر حلول موحدة للقطاعات الحيوية

دعم رؤية 2030

وتطرّق الشويرخ إلى التحول الرقمي المتسارع في المملكة، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية 2030، وبيّن أن هذا التحول سرّع بشكل كبير من اعتماد الخدمات السحابية والحكومة الرقمية وتطوير المدن الذكية، لافتًا إلى أن الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في نجاح هذا التحول، إذ يرفع من قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتجددة بسرعة وفعالية.