"فورتينت" تخفض التهديدات السيبرانية 93% عبر حلول موحدة للقطاعات الحيوية

أكّد المدير الإقليمي الأول لشركة فورتينت، سامي الشويرخ، أن مشاركة الشركة في فعالية "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025" في الرياض تجسد التزامها بدعم منظومة الأمن السيبراني في المملكة، وتعزيز جاهزية القطاعات الحيوية لمواجهة التهديدات الرقمية المتسارعة في ظل التحول الرقمي المتقدم الذي تشهده السعودية، مشددًا على أن المملكة باتت مركزًا محوريًا لإستراتيجية فورتينت الإقليمية في مجال التحول الرقمي الآمن، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ورؤية طموحة في مجال التقنية.
حلول سيبرانية متقدمة
وقال الشويرخ في تصريحات لـ"سبق"، على هامش مشاركة الشركة في الفعالية، أن فورتينت تستعرض في المعرض هذا العام واحدة من أوسع وأحدث مجموعاتها من حلول الأمن السيبراني، التي تعكس حجم التطور في الهجمات الإلكترونية وتعقيدها على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن الشركة تركز على تقديم حلول متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية لتأمين البيئات الرقمية الحديثة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف: "من أبرز هذه الحلول منصة "Sovereign SASE" التي تمكّن المؤسسات من الحفاظ على سيادة بياناتها الحساسة داخل المملكة والامتثال الكامل لمتطلبات الجهات التنظيمية، حيث تسمح بتخزين ومعالجة البيانات ضمن الحدود الجغرافية، وتعطي المؤسسات تحكمًا كاملاً في بياناتها وحمايتها عبر بيئة اتصال آمنة متوافقة مع الأنظمة المحلية. كما تشمل ابتكارات أمن السحابة المصممة لحماية البيئات الهجينة ومتعددة السحابات، وحلول العمليات الأمنية المعززة بالذكاء الاصطناعي (AI-powered SecOps) ".
واستعرض منصة "FortiCloud" للحلول السحابية الموحدة التي تعتمد على منصة أمنية واحدة مع إدارة سياسات مركزية وذكاء تهديدات يدعمها الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تقليل التعقيد الأمني الناتج عن استخدام أدوات متعددة وتحسن الشفافية الأمنية، مما يمكّن الفرق الأمنية من حماية التطبيقات والبيانات بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يذكر الشويرخ أن فورتينت تعزز قدرات مراكز عمليات الأمن (SOC) من خلال مجموعة أدوات متكاملة، منها FortiAI لدعم التحليل الذكي، وFortiRecon لإدارة سطح الهجوم الخارجي والكشف المبكر عن المخاطر، وFortiDeceptor لتوفير طبقة إضافية من الحماية عبر تقنيات الخداع وتحويل مسار المهاجمين.
وبيّن أن هذه الحلول تقدم منظومة أمنية شاملة تواكب تزايد سرعة واحترافية الهجمات السيبرانية، مع تركيز فورتينت على تمكين المؤسسات بحلول متطورة معلّمة بالذكاء الاصطناعي ومتوافقة مع اللوائح المحلية، لتوفير أعلى مستويات الحماية مع تحقيق المرونة والكفاءة التشغيلية.
دعم رؤية 2030
وتطرّق الشويرخ إلى التحول الرقمي المتسارع في المملكة، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية 2030، وبيّن أن هذا التحول سرّع بشكل كبير من اعتماد الخدمات السحابية والحكومة الرقمية وتطوير المدن الذكية، لافتًا إلى أن الأمن السيبراني المعتمد على الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في نجاح هذا التحول، إذ يرفع من قدرة المؤسسات على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتجددة بسرعة وفعالية.
حماية البنية الحيوية
وتحدث الشويرخ أيضًا عن مساهمة فورتينت في حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الإستراتيجية التي تشمل الطاقة، الصحة، المالية، التعليم، والنقل، موضحًا أن الشركة تعتمد إستراتيجية أمنية محلية متوافقة مع معايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA)، مع التعاون المكثف مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الحلول التقنية مع القوانين التنظيمية الوطنية.
وأشار إلى أن الشركة تلتزم بتمكين هذه القطاعات الحيوية عبر تقنيات وأدوات متطورة مستمرة في تحديثها لمواكبة أحدث التهديدات الرقمية، مع التركيز على بناء كفاءات وطنية عبر برامج تدريبية لجميع المستويات، لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة على المدى الطويل.
بناء الكفاءات الوطنية
وذكر الشويرخ أن الطلب على مهارات الأمن السيبراني ارتفع بشكل ملحوظ مع تسارع الرقمنة في المملكة، وهو تحدٍ تعالجه الشركة عبر برامج تطوير القدرات المحلية، مشيرًا إلى أن التقارير العالمية تؤكد أن نقص المهارات والتدريب في أمن تكنولوجيا المعلومات هو أحد الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث السيبرانية عالميًا.
وتابع قائلًا: "إن فورتينت ملتزمة عالميًا بتدريب مليون شخص في مجال الأمن السيبراني بحلول عام 2026 عن طريق "معهد فورتينت للتدريب"، كما تتعاون في السعودية مع وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز الوعي السيبراني تدريجيًا في المراحل التعليمية المختلفة، عبر تطوير مناهج باللغة العربية معتمدة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة للمختصين والعاملين في القطاع التعليمي وبرامج للشركات والخريجين ضمن برنامج الشركاء الأكاديميين".
وفي ختام تصريحاته، شدد الشويرخ، على أهمية التعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الإستراتيجية لتعزيز المرونة السيبرانية في المنطقة، مؤكدًا الالتزام بدعم مسيرة التحول الرقمي الوطني عبر الابتكار المستمر وبناء المواهب المحلية، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كأحد أسرع أسواق الأمن السيبراني نموًا عالميًا، ويضمن مستقبلًا رقميًا أكثر أمانًا واستدامة.