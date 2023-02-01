مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يرأس اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادي

وسلّم السفير الواصل، في ختام الاجتماع، رئاسة المجموعة إلى سنغافورة، حيث قدّم مندوب سنغافورة لدى الأمم المتحدة شكره لمندوب المملكة، على ما قدّمته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها هذه المجموعة.