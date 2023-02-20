"الربيعة": منتدى الرياض الدولي الإنساني يركز على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة

أوضح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث يركز على قضايا الأمن الغذائي والنزوح والهجرة وتعزيز الشراكات ودعم البحوث الميدانية الرامية لزيادة أثر العمل الإنساني.
ورفع الربيعة، في حفل افتتاح المنتدى أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وانطلق اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله-.
وسيشهد المنتدى مشاركة عديدٍ من قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء والمهتمين بهذا المجال، لمناقشة مستجدات القضايا الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم.