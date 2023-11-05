"هطولات جدة" و"إعصار درنة".. 9 توصيات لـ"المزروعي" ومقترح لإدارة الكوارث عربيًّا

وضرب أمثلة لما تَعَرضت له الدول العربية؛ حيث أمطار جدة الغزيرة التي بلغت 74 ملم في عام 2009، وكيف أن المواطنين والمقيمين لم يكونوا على دراية بالأمطار.. وحسب إحصائيات الدفاع المدني فقد حدثت 120 وفاة، وأيضًا لم تكن توجد حينها أنظمة إنذار مبكر، وكان حينها الصمود منخفضًا؛ بعكس ذلك في عام 2011؛ حيث تحسّن الصمود، وحدثت أمطار غزيرة قدّرت بـ111 ملم حسب مرصد جامعة الملك عبدالعزيز.. ويلاحظ انخفاض عدد الوفيات وقيام بعض إجراءات الوقاية ومنها بناء السدود شرق المدينة.. وفي عام 2022 في نوفمبر 24، بلغت مجمل الأمطار 182 ملم ولكن مستوى الصمود كان عاليًا ولم تحصل إلا بعض الحوادث القليلة وكان هناك إنذار مبكر ومتابعة من مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة وتعاون مع جميع الإدارات الحكومية وكانت تجربة ناجحة تمثلت في التعاون بين المركز الوطني للأرصاد وجميع الجهات المعنية والمتابعة الدقيقة للحدث حتى انتهت.